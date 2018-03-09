الشتاء الأسوأ على لبنان: بعد الرياح المغبرّة.. جفاف آذار مستمر

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الرياح المدارية اجتاحت الحوض الشرقي للبحر المتوسط وحملت معها الغبار بنسب متفاوتة وصلت في الأجواء اللبنانية الى 75% وفي سوريا والأردن 85% وسوف تتابع نشاطها في اليومَين المقبلَين من الجهة الشمالية الغربية، الأمر الذي سيسبب بتدني حاد بدرجات الحرارة أي بمعدّل 7 الى 8 درجات عن يوم الخميس.

أضاف: ينشط المرتفع الآزوري فوق ليبيا والجزائر ومصر ويرفع قيم الضغط الجوي الى 1018hpa، يقابله تمدّدٌ للمنخفض الإيسلاندي فوق ايطاليا واليونان حيث تمر المنخفضات الجوية دون انقطاع، وستساهم الرياح الصحراوية بالحفاظ على خط الأمطار من ايطاليا الى تركيا دون ان تنال مناطق الشرق الأوسط النصيب من الخيرات، باختصار، لعنة كانون تبصم آذار ببصمة الجفاف، والتاريخ يسجّل في صفحاته ما يلي: انه الشتاء الأسوأ على لبنان.

طقس الجمعة والسبت: غائم مع تراجع درجات الحرارة. تتساقط امطار عابرة على الساحل وتنقلب الرياح الى شمالية غربية باردة.

الحرارة على الساحل: 19 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 8 ليلاً

في البقاع: 15 نهاراً و 8 ليلاً

الرياح: شمالية غربية تتحول السبت الى جنوبية غربية سرعتها بين 25 و 35 كلم في الساعة.

تكون ناشطة قبل ظهر الجمعة لتصل الى 60 كلم في الساعة (و 90 كلم في سوريا مصحوبة بالغبار بنسبة 80%).

الضغط الجوي: 1014hpa

الرطوبة: 55 الى65%.

إذاً تغيب المنخفضات الجوية عن لبنان والمنطقة حتى منتصف شهر آذار، وإن عادت فسوف تكون ضعيفة على ما يبدو بسبب ارتفاع الضغط الجوي فوق مصر وسيناء.