خلال المحاضرة.. طفلٌ يغفو على كتف استاذ جامعي!

في حادثة طريفة ونادرة، حمل استاذ جامعي طفل احدى طالباته في صف الماجستير في الجامعة اللبنانية الدولية، بعدما اضطرت الى احضاره معها الى الصفّ.

يقول الاستاذ الجامعي حسن شمص عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك” إن “احدى الطالبات اصطحبت طفلها معها لتتمكن من حضور المحاضرة. بدأ الطفل بالبكاء فأخذته من امه كي يهدأ وتتمكن الام من التركيز فنام الطفل على كتفي، كانت احدى اجمل المحاضرات”.

وأضاف شمص: “انا متأكد ان الطفل استوعب الدرس، كان قريباً جداً من الاستاذ”.

وبعدما نشر الاستاذ صورته مع الطفل على فيسبوك انهالت التعليقات، فاعتبر محمد أن ذلك تصّرف انساني، فيما اعتبر دانيال أن التصرف كان في قمة الأخلاق، وتمنت ياسمين “لوكانوا كل الدكاترة متلك”.