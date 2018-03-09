في لبنان: دعارة على الطرقات… الأسعار بحسب النوع

من الدورة مرورا بضبية وصولا الى جونية والصفرا والعقيبة، فتيات هوى تقفن الى جانب الطرقات خلال ساعات النهار والليل ايضا، منذ مدة تم توقيف عددا منهن، ولكنهن اليوم عادوا الى الطرقات ويمكن ملاحظة ارتفاع اعدادهن يوميا.

من الدورة وصولا الى ضبية يمكن مصادفة فتيات من كل الجنسيات وخصوصا من السوريات وهناك لبنانيات ايضا، والاسعار تتفاوت بين 30 و 100 ألف ليرة بحسب الوقت ونوع الجنس الذي يطلبه الزبون.

زبائن تلك الفتيات هم من الشبان اليافعين وغالبيتهم من القاصرين بالعمر، وهم يذهبون مع الفتيات الى أماكن مشبوهة والى فنادق رخيصة لقضاء الوقت هناك، حيث يعرضون مغريات أخرى من مخدرات وكحول للإيقاع بالشبان.

كما ان هناك شبان يلجؤون الى فندق في منطقة زوق مصبح لقضاء الوقت هناك، مع العلم ان الجميع يعرف أماكن الدعارة والفنادق المخصصة لها، ولكن كل شخص لديه حمايته السياسية والامنية.

هناك أمر بات غير مقبول يتكرر في أكثر من مكان بات يجب ضبطه وإيقافه رأفة بجيل الشباب الذي بات ينحرف بسبب كثرة المغريات.

المصدر: ليبانون فايلز