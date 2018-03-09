لحام يروّج المخدرات.. هذا ما ضُبط بحوزته

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“بتاريخ 8/3/2018 وفي محلة مفرق السكسكية – صيدا، ونتيجة لعمليات الرصد والمتابعة، كمنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية لأحد مروجي المخدرات، وتمكنت من توقيفه على متن سيّارة نوع “هوندا”، ويدعى: – ا. غ. (مواليد عام 1972، لبناني)
وضبطت بحوزته:
/225/ غ من مادة حشيشة الكيف
/40/ حبة بنزكسول
/4/ حبات فاليوم
/4/ حبات ونصف فراولة
/1/ غ من مادة الكوكايين
هاتف خلوي.
وقد تبين انه يعمل “لحاماً”، وهو من أصحاب السوابق بجرائم المخدرات.
والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.
أضف تعليق