لحام يروّج المخدرات.. هذا ما ضُبط بحوزته

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 8/3/2018 وفي محلة مفرق السكسكية – صيدا، ونتيجة لعمليات الرصد والمتابعة، كمنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية لأحد مروجي المخدرات، وتمكنت من توقيفه على متن سيّارة نوع “هوندا”، ويدعى: – ا. غ. (مواليد عام 1972، لبناني)

وضبطت بحوزته:

/225/ غ من مادة حشيشة الكيف

/40/ حبة بنزكسول

/4/ حبات فاليوم

/4/ حبات ونصف فراولة

/1/ غ من مادة الكوكايين

هاتف خلوي.

وقد تبين انه يعمل “لحاماً”، وهو من أصحاب السوابق بجرائم المخدرات.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.