التسلل إلى لبنان عبر الصويري مستمر.. توقيف 94 شخصاً بينهم 20 طفلاً!

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بنتيجة الرصد والمتابعة وبهدف الحدّ من عمليات تهريب الأشخاص الى لبنان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 9/3/2018 من توقيف /94/ شخصاً بينهم /20/ طفلاً، جميعهم من الجنسية السورية، وذلك في بلدة الصويري البقاعية، ضمن نطاق فصيلة جب جنين، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

سلموا جميعاً الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف أفراد العصابة الناشطة في مجال تهريب الأشخاص”.