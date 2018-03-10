اللاجئون السوريون في لبنان سُئلوا بشأن العودة.. فهكذا جاء الرد!

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أنّ من “المبكر جداً” الحديث عن عودة اللاجئين إلى سوريا، لأنّ الوضع هناك ما زال غير آمن ومحفوفاً بالمخاطر.

وقال غراندي، خلال مؤتمر في العاصمة اللبنانية بيروت، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”: “89 بالمئة من السوريين الذين سألناهم في لبنان يقولون إنّهم يريدون العودة إلى سوريا في نهاية المطاف لكنّ كلهم تقريباً قالوا ليس الآن”.

واوضح أنّه على الرغم من أنّ بعض مناطق سوريا أكثر استقراراً من غيرها، إلا أنّ الحديث عن عودة اللاجئين الآن “سابق لأوانه جداً”.

ولفت غراندي الى أنّ “اللاجئين يراقبون ما يحدث الآن ويفكرون فيما سيحدث مستقبلاً؟ ما الذي سيحدث في إدلب؟ ما الذي سيحدث في الجنوب… ما الذي سيحدث في عفرين؟ ما الذي سيحدث في المناطق الكردية”؟، وأضاف: “الأمر غامض جداً ولذلك الناس ينتظرون”.

وأشار إلى أنّ المفوضية تقوم باستعدادات لعودة اللاجئين في نهاية المطاف من خلال العمل في سوريا على الإسكان والخدمات والحماية القانونية.

وتابع غراندي: “الكثير من الناس يخشون التجنيد الإجباري في الجيش والاضطرار للقتال ولذلك نحن في حاجة للتفاوض على إعفاءات واستثناءات”.

وأبدى المسؤول الأممي قلقه من تراجع الدعم الدولي للدول المستضيفة للاجئين، وحث على مواصلة تقديم المساعدات لها.