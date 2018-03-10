بعد 3 أشهر على الجريمة.. القبض على القاتل!

أصدرت المديرية العامة لقـــوى الامــن الداخلــــي، شعبـــة العلاقـــات العامـة بلاغاً أشارت فيه الى أن “منذ حوالي ثلاثة أشهر أقدم المدعو:- ح. ا. ( مواليد عام 1993 ، لبناني ) على اختطاف القاصر: ج. ك. ( مواليد عام 2003 ، لبنانيه) وعقد قرانه عليها، نتج عنه خلافات حادة بين العائلتين.

فجر تاريخه حضر كل من:

– م. ش. (مواليد عام 1998 ، لبناني)

– ح . ز. (مواليد عام1992 ، لبناني) على متن سيارة جيب هوندا crv مصطحبين معهما القاصر موسى حوماني ” المغدور ” ( مواليد عام 2003 ، لبناني) ليرشدهما الى منزل ع.أ. والد ح.أ. الكائن في بلده كفرتبنيت.

فحصل اشكال بين المذكورين وذوي الخاطف تزامن مع عودة هذا الاخير برفقة زوجته من السهرة، فما كان منه إلا أن تناول بندقية كلاشنكوف من سيارته وعمل على إفراغ ممشط ثلاثين طلقة باتجاه السيارة ما ادى الى مقتل موسى حوماني وفرار مطلق النار وزوجته الى جهة مجهولة.

على الفور قامت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بالاستقصاءات والتحريات السريعة والحثيثة والتي افضت الى توقيف كل من مطلق النار ووالده وشقيقيه وآخرين من بينهم م. ش. ، وضبط بندقية الكلاشنكوف والسيارتين.

بوشرت التحقيقات مع الجميع بناء لاشارة القضاء المختص.