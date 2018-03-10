خيبة الأمل في القسم الثاني من آذار مستمرة.. لا أمطار وجفاف وحرارة مرتفعة!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على موقع “فيسبوك” ان طقسا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: ما زال خط المنخفضات الجوية يسلك طريق ايطاليا واليونان وتركيا بسبب تدفق الرياح الصحراوية نحو شمال المتوسط الأمر الذي يعيق تقدّم الأمطار نحو شمال افريقيا وبالتالي نحو لبنان وسوريا وفلسطين.

هكذا بدا القسم الأوّل من آذار: جفافٌ ودرجات حرارة مرتفعة، ولن يختلف القسم الثاني عن الأوّل، وان اتت الخيرات فسوف تكون قليلة ولن تعوّض الخسائر التي بدأت مع كانون الأول واستمرت مع شباط والشهر الحالي.

بعد الحالة المستقرة والمعتدلة، من المنتظر ان تمارس الصحراء الإفريقية الكبرى نشاطها وتقذف الحرّ والغبار، مجدداً، نحو شمال افريقيا والشرق الأوسط مع نهاية الأسبوع المقبل.

طقس يوم الأحد، مشمس الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة

الساحل: 20 نهاراً و 14 ليلاً

الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 8 ليلاً

البقاع: 17 نهاراً و 9 ليلاً

الرطوبة: بين 65 و 75%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 10 كلم في ااساعة

الضغط الجوّي: 1016hpa