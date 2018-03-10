غيوم وضباب والحرارة الى ارتفاع.. إليكم طقس الـweekend

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد غائم إجمالاً، مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط يستقر تدريجيا يوم غد الأحد.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم، مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار محلية أحيانا.

-الأحد: غائم إجمالا، مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم. الإثنين: صاف الى قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل 13 الى 22 درجة. فوق الجبال من 7 الى 16 درجة. في الارز من -1 الى 10 درجات. في الداخل من 8 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,57 ساعة غروب الشمس: 17,41.