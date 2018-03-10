لائحة صوت الناس أعلنت أسماء مرشحيها في بيروت الثانية

عقدت لائحة “صوت الناس”، قبل ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا في فندق “لانكاستر- بلازا” في الروشة، أعلنت فيه أسماء مرشحيها للانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية، وهم: ابراهيم الحلبي، عمر واكيم، يوسف الطبش، نبيل السبعلي، فراس منيمنة، حنان عثمان، رولا حوري وفاتن زين. على أن تعلن أسماء باقي المرشحين الأسبوع المقبل.

وألقى رئيس حركة “الشعب” ابراهيم الحلبي كلمة بالنيابة عن مرشحي اللائحة، قال فيها: “إن اللائحة، المؤلفة من حركة الشعب والمرابطون وجمعية نوروز الثقافية الاجتماعية ومستقلين ووجوه من المجتمع المدني، تخوض المعركة في مواجهة تحالف أمراء الطوائف ولصوص رأس المال، ومن أجل وطن حر ومواطن متحرر من التعصب والجهل ومن الفقر والعوز”.

وتحدث عن العناوين الرئيسة لبرنامج اللائحة، وهي: إلغاء الطائفية السياسية، مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، إعادة صوغ السياسة الاقتصادية والاجتماعية، تفعيل دور المرأة، تحسين قطاع التربية والتعليم، تأمين الحق في المسكن، والحق في الدواء والاستشفاء، والحق في الكهرباء والمياه، واستعادة الأملاك العامة، وحل أزمة النفايات، بالإضافة إلى متابعة قضية المفقودين والمخفيين قسرا.