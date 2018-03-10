نادر صعب يوضح حقيقة ما حصل معه على متن الطائرة!

بعد المعلومات التي تحدثت عن تعرض رئيس “الجمعية اللبنانية” للتجميل والترميم ايلي عبد الحق للضرب والاعتداء من قبل الدكتور نادر صعب على متن طائرة الـMEA المتجهة من بيروت الى دبي، اكد صعب في حديث مع “لبنان 24” حقيقة ما حصل، مؤكداً أن ما نشر عارٍ عن الصحة.

وقال صعب: “توجهت ظهر اليوم الى دبي لاجراء بعض العمليات التجميلية داخل المستشفى الخاص في دبي، وخلال توجهي على متن طائرة الميديل إيست تعرضت الى إهانة واستفزاز انا ومساعدتي من قبل الدكتور ايلي عبد الخالق “.

وروى صعب ما حصل، مؤكداً أنه كان جالساً في الطائرة وكانت برفقته مساعدته التي كانت جالسة أمام دكتور ايلي عبد الحق، وسألها الأخير أين تعملين؟ فأجابت أعمل في مستشفى الدكتور نادر صعب، فردّ عليها: “شو عم تعملي عندو .. ليش بعدو بيشتغل ؟!، بدنا نعمل فيه اكتر ما عملنا “.

هذا الكلام إستفز صعب الذي تدخل وتطور الامر بين الطرفين الى شتائم وتهديدات.

وبحسب صعب أنه فور وصول الطائرة الى دبي تم توقيف الدكتور ايلي عبد الحق لاستجوابه.