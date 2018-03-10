وأخيراً.. “الصحة” تعلن موعد نشر إسم 913 دواءً خُفضت أسعارها

أصدر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة بيانا قال فيه: “منذ أسبوع تم إصدار مؤشر الاسعار للادوية، ونشر على الموقع الالكتروني للوزارة www.moph.gov.lb الذي تضمن تخفيض اسعار مئات الادوية، وبدأ التطبيق الفوري له من جانب الصيادلة”.

وختم: “حرصا على مزيد من الشفافية، وبناء على بعض مراجعات الاستيضاحية للمواطنين، ستعمل الوزارة على نشر لائحة مفصلة عن الادوية الـ 913 التي تم تخفيض اسعارها بمعدل 29.6 في المئة خلال الاسبوع المقبل. وتدعو المواطنين الذين لديهم أي شكوى او استفسار الى الاتصال بالخط الساخن 1214 او مراجعة الموقع الالكتروني للوزارة. وستقوم دائرة التفتيش الصيدلي بكشوفات دورية استباقية او بموجب اي شكوى للتأكد من سلامة التطبيق”.