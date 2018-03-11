الحرب إشتعلت بين الأحدب والحريري … والأحدب يصف الحريري بـ”الخائن”!

علّق رئيس “لقاء الاعتدال المدني” النائب السابق مصباح الأحدب على قرار تبنّي تيار “المستقبل” ترشيح عثمان علم الدين عن المقعد السني في المنية بدلاً من النائب الحالي كاظم الخير، وقال الأحدب في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “خيانة الرئيس (سعد) الحريري للنائب كاظم الخير لا تفاجئنا، فسبق له أن خاننا وخان كلَّ من وقف إلى جانبه وسانده، وخان ثقة الشعب وباع البلد في سوق التسويات والصفقات الرخيصة. الانتخابات قريبة والشعب سيحاسب كل من خانه”.