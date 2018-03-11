بعد السرقة.. “أوجيرو” تحذر المشتركين من منتحلي صفة موظفين

صدر عن المكتب الاعلامي لهيئة “أوجيرو” البيان الآتي: “على اثر انتحال بعض الاشخاص صفة موظفي هيئة اوجيرو لدخول منازل المشتركين والقيام بعمليات سرقة وسلب. فإن هيئة اوجيرو إذ تهيب بجميع المشتركين عدم السماح لأي شخص يدعي انه من فنيي اوجيرو بالدخول الى المنازل او العمل على العلب الداخلية في الأبنية الا بعد ابراز بطاقته الوظيفية والتأكد من هوية الموظف. كما تؤكد ان موظفيها لا يدخلون المنازل الا للضرورات الفنية القصوى كما تنص التعاميم والقرارات الصادرة عن المراجع المعنية في الهيئة لذا اقتضى التوضيح”.