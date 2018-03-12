استقالات جماعية.. الخير: ليتحمل الحريري مسؤولية خياره!

ذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية ان النائب كاظم الخير يتجه إلى الانضمام إلى لائحة الرئيس نجيب ميقاتي، بعد استبعاد تيار “المستقبل” له وترشيح عثمان علم الدين بدلا منه، في وقت شهد مكتب “المستقبل” في المنية استقالات جماعية، إذ عمد خمسة أعضاء من مكتب التيار، وعدد كبير من مجلس المنطقية على تقديم استقالاتهم الخطية، احتجاجاً على تبني “المستقبل” ترشيح علم الدين.

وغرد النائب السابق مصباح الاحدب، قائلاً، إن “خيانة الرئيس الحريري للنائب الخير لا تفاجئنا، فسبق له أن خاننا وخان كل من وقف إلى جانبه وسانده، وخان ثقة الشعب وباع البلد في تسويات وصفقات رخيصة”.

وقال النائب كاظم الخير، في حديث لقناة “الجديد”، إنّ “قيادة تيار المستقبل أبلغتني منذ أسبوعين أنّك مرشح التيار للإنتخابات، وطلبت أن أتقدّم بترشيحي وكذلك طلبت الـCV لأنّنا بصدد إقامة احتفال في البيال للإعلان، فأرسلتها وأنهينا كلّ الأمور”. وأضاف: “ما حصل في الأمس أنني لم أتبلّغ من أحد أي شيء، بل تبلغت من المرشح عثمان علم الدين أنه سيكون مرشح التيار بدلاً مني”. وتابع الخير: “من يقف خلف إقصائنا هو أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، والرئيس الحريري أخذ خياره فليتحمل مسؤوليته، وعليه أن ينتبه من الذين يضللوه”.