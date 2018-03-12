بالأسماء.. “الضمان” يفسخ التعاقد مع 3 أطباء ومركز مختبرات

أصدر المدير العام لـ”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” محمد كركي، قراراً حمل الرقم 172 تاريخ 8/3/2018، قضى بموجبه فسخ التعاقد مع الأطباء: حسين علي الفليطي (علوم مخبرية سريرية)، علي نجيب وهبي (الطب الداخلي)، وعلي عبد الكريم يوسف زعرور (الجراحة العامة).

كما أصدر كركي، قراراً حمل الرقم 173 تاريخ 8/3/2018، قضى بفسخ التعاقد مع “مختبرات المركز اللبناني الأوروبي”.

والقراران صدرا بحسب بيان، بعدما تبيَّن أنَّ بعض المختبرات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق قد خالفوا قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء أو لم يتجاوبوا مع التحقيقات التي تجريها إدارة الصندوق.

كما طلب كركي إلى المكاتب والمصالح والمديريات المعنية كافة في الصندوق، عدم تصفية وصرف ودفع أية وصفات طبية صادرة بإسم الأطباء المذكورين أعلاه وكذلك الأمر بالنسبة لمختبرات المركز اللبناني الأوروبي.

وحذر كركي “كلّ من تسول له نفسه من صيادلة وأطباء ومستشفيات ومراكز أشعة… مخالفة أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، وذلك تحت طائلة فسخ العقد والملاحقة القانونية عند الإقتضاء”.