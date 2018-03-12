بالتفاصيل.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الثلثاء غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة (ضمن معدلاتها الموسمية) وتكون ضباب على المرتفعات فجرا. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس مستقر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط

الطقس المتوقع يوم غد الثلثاء، غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة (ضمن معدلاتها الموسمية) وتكون ضباب على المرتفعات فجرا. أما الاربعاء فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح ناشطة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 12 الى 22 درجة، في الجبال من 8 درجات الى 18 درجة، في الأرز من درجتين الى 15 درجة وفي الداخل من 7 الى 24 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

الانقشاع: جيد، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء: 20°م.

الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,53 ساعة غروب الشمس: 17,43