بالفيديو: أول مُعَمَّم يتقن العزف على البيانو ويفاجئ اللبنانيين

نشر رجل الدين اللبناني، الدكتور السيد حسين الحسيني مقطع فيديو عبر صفحته على موقع “فيسبوك” وهو يعزف على البيانو بطريقة مميزة.

وعلّق على الفيديو بالقول: “يقول السيد علي الحسيني السيستانيفيما يخص الموسيقى: الموسيقى فن من الفنون الإنسانية”. وعليه، اتضح ما للموسيقى من قيمة إنسانية لا ينكرها أهل الدراية بهذا الفن، ومدى تأثيرها الروحي والسلوكي والفكري على الإنسان”.

وأضاف: “ولما كان ما تقدّم منا، رغبت في أن أكون سبَّاقًا في هذا المجال، لأكون أول مُعَمَّم أتقن العزف على آلة (البيانو) منذ سنين، قاصدًا بذلك إظهار انفتاح الدين الإسلامي على كل إبداع إنساني باعث على الترقي في محاكاة الأصوات التي حاكها خيال إنسان بعدما سمع من صوت الطبيعة ما يدل على عظمة الخالق لهذا الكون، فإنه تعالى لو أراد أن تصمت الموسيقى، لما أودع في مخلوقاته أروع المعزوفات في حناجر الطيور، وحفيف الأشجار، وصخب الرعد، وهطول الأمطار، فتأمل”.

وقد انهالت التعليقات على الفيديو، والتي انقسمت بين مرحّبين بموهبة السيد، وبين رافضين للفكرة.