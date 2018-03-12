تآمرت وعشيقها وارتكبا جريمتهما.. هكذا تخلَّصت من زوجها بوحشية!

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي: “بتاريخ 11/03/2018 وفي محلَّة القرعون – البقاع الغربي، عثر على السوري (ع. ش. مواليد عام 1985) جثة هامدة، إثر تعرضه للضرب بآلة حادة على الرأس والذبح من الوريد إلى الوريد.

في خلال أقل من /24/ ساعة، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف الفاعلَين في البلدة ذاتها، وهما كل من:

– ع. ش. (مواليد عام 1992، سورية) وهي زوجة المغدور.

– ا. ص. (مواليد عام 2000، سوري).

بالتحقيق معهما، اعترفا بإرتكابهما جريمة القتل، وذلك لوجود علاقة غرامية بينهما. كما تمَّ العثور على أداتي الجريمة في محيط منزل المشتبه به، وهي كناية عن عصا خشبية وسكين.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.