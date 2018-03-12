عروض منافية للحشمة في بيروت .. والمحافظ وقوى الأمن يتحركان

في صور ومشاهد غير مسبوقة على أعين اللبنانيين، دُهش من أمضى سهرته في أحد الملاهي الليلية في بيروت أمس بما تحوّل إليه الملهى في ثوانٍ.

وفي التفاصيل، أن رقص استعراضي تحوّل إلى ممارسات لا تُشبه الطبيعة بشيء، عندما تعرّت العارضتان وتمادتا في ممارسات إيباحية على المنصة وأمام الجميع.

وما إن انتشر الفيديو عبر “واتساب” حتى أثار ردات فعل واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشف محافظ بيروت زياد شبيب في اتصال مع “ليبانون ديبايت” أنه ” كلف المراقبين في مصلحة الؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بالكشف على الملهى ورفع التقرير ليصار ، إلى اتخاذ القرار المناسب وفقه”.

وعلم “ليبانون ديبايت” أن “مكتب الادآب في قوى الأمن الداخلي فتح تحقيق باشراف القضاء في قضية الفيديوهات المنافية للحشمة في احد اماكن السهر في بيروت”.

المصدر: ليبانون ديبايت