كارثة في النبطية.. النيران تلتهم عائلة فلسطينية من 5 أفراد

ذكر موقع “اسعاف النبطية” ان حريقاً شب ليلاً فجر اليوم في منزل في حي المهدي (قرب معمل ملّي للبلاط) في النبطية، ادى الى وفاة عائلة فلسطينية من خمسة أفراد كانت تقطنه ( الوالد والوالدة وثلاثة اطفال تتراوح اعمارهم بين ٨ سنوات و٩ اشهر.

وعملت فرق من “اسعاف النبطية” والدفاع المدني في النبطية على اخلاء المبنى. ونقلت الجثث الى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية ومستشفى نبيه بري الجامعي في النبطية.

وذكر مصدر في الدفاع المدني أن اهالي الحي اتصلوا بالدفاع المدني قرابة الثانية فجراً ليبلغوا عن حريق في أحد المنازل، وتبين أن الحريق شبّ في منزل الفلسطيني إبراهيم الدوالي (في العقد الثالث) ما أدى إلى وفاته هو وزوجته وأولاده الثلاثة اختناقاً. ورجح أن يكون السبب ماساً كهربائياً.