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الصورة الاولى لزياد عيتاني بعد اخلاء سبيله من مديرية قوى الامن الداخلي…

منذ 4 ساعات
وكالات

اخلي سبيل الفنان زياد عيتاني وقال بعد خروجه من مديرية قوى الامن الداخلي: ” لقد اتُهمت بأبشع تهمة وأحيي الرئيس الحريري والرئيس عون والوزير المشنوق.”