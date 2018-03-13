بعد انتشار فيديوهات اباحية بين امراتين.. “الداخلية” تقفل ملهى في بيروت

بعد انتشار فيديوات في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل أحد الملاهي الليلية في العاصمة بيروت، تظهر عروض رقص إباحية مباشرة، اطلع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على الفيديوهات وطلب من قيادة قوى الأمن الداخلي التحرّي عن الموضوع وإقفال الملهى وتحويل المسؤولين عنه إلى الجهات القضائية المختصّة.

وكانت أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، على حسابها عبر موقع “تويتر”، أنّه “بعد تداول فيديو لإمرأتين تقومان بأعمال منافية للحشمة في أحد الملاهي الليلية، باشر مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص بالتحقيق بناء لإشارة القضاء المختص”.