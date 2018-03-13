حسن عقيل.. شاب ثلاثيني قتلته لقمة عيشه

ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ “الشاب حسن هاشم عقيل (30عاماً) ابن بلدة دير الزهراني، قضى بعد ظهر اليوم الثلاثاء في حادث مؤسف. وفي التفاصيل الحادث، أنّ الشاب عقيل وهو يعمل ميكانيكي شاحنات، كان يقوم بإصلاح شاحنة عند مفترق عربصاليم – جرجوع ويعاونه في العمل عامل سوري، فانقلبت عليهما كابينة القيادة ما أدّى إلى وفاته على الفور. ونقلت جثته إلى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في مدينة النبطية، فيما أصيب العامل السوري برضوض وكسور”.