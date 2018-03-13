زياد عيتاني الى الحرية: اتُهمت بأبشع تهمة

بعد 4 أشهر على توقيفه، أصدر القاضي رياض أبو غيدا قرار إخلاء سبيله، ليخرج زياد عيتاني الى الحرية بريئاً من تهمة “العمالة”، ويقول: “انا فنان ابن مسرح فكيف اُتّهم بأبشع التّهم؟”.

وأضاف عيتاني خلال توجهه من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث تم إخلاء سبيله، إلى منزله في الطريق الجديدة: “لا أحد ظُلم كما ظلمت، لولا شباب فرع المعلومات الأبطال لكانت فضيحة العصر”، مشيرا الى ان “التحقيقات كانت دقيقة جداً”.

بدوره، علّق وزير الداخلية والبلديات مجدداً على خبر إخلاء سبيل زياد عيتاني وقال: “خشبةُ المسرح تنتظرُكَ كلُّنا سنشاهدُكَ هذه المرّة كي تروي لنا رحلةَ الظلمِ والحريّة”.