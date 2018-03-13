لبنان على موعد مع موجة حارة ورياح خماسينية .. هكذا سنوّدع “الشتوية”!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على فيسبوك ان المحيط الأطلسي يقذف كمّا هائلاً من المنخفضات الجوية نحو جنوب اوروبا وتتحوّل نحو وسط القارة وغرب روسيا وشمال تركيا بسبب تعمّق المنخفض الإيسلاندي فوق ايطاليا وصربيا واليونان وبلغاريا بقيم ضغط منخفضة، الأمر الذي يستقطب نحو هذه البلدان الأمطار الغزيرة، إضافة الى الرياح الدافئة التي تأخذ خطها من الصحراء الإفريقية الكبرى نحو شمال البحر المتوسط.

تعيق هذه العوامل وصول الخيرات نحو لبنان وفلسطين والأردن، ومن المنتظر ان يبقى الوضع الميؤوس على حاله خلال الأسبوعين المقبلين، بخاصة وأنّ الصحاري الممتدة من الجزئر نحو الربع الخالي ستثور برياحها الخماسينية الدافئة والمغبرة اعتباراً من بعد ظهر السبت المقبل وتحوّل بداية الأسبوع الى حار.

هل انتهى الشتاء؟ أم ستتغير المنظومة؟

استهل فصل الشتاء أيامه الكانونية بطقس حار لمدة عشرين يوماً فرفع حرارة الأرض، اضف الى ثورة المرتفعات الجوية التي غيّرت مسار المنخفضات الماطرة فخسر لبنان والمنطقة نسبة هطولات كبيرة بين الأمطار والثلوج، وما بقي الاّ القليل من آذار ونيسان. بالتالي يتميز هذان الشهران، آذار بقسمه الثاني ونيسان بقسمه الأول، بالرياح الخماسينية ما يشير الى انتهاء الموسم حتى ولو عاد الخير، فلن يعوّض الخسارة.

ماذا عن طقس الأربعاء؟

مشمس صباحاً يتحوّل الى غائم مع ضباب على الجبال وتراجع بدرجات الحرارة بسبب هبوب رياح غربية مصدرها جنوب اليونان تتحوّل الى ناشطة قبل الظهر بخاصة في الشمال والبقاع.

الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 15 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 10 ليلاً

في البقاع: 19 نهاراً و 10 ليلاً

الرطوبة: 70 الى 85%

الضغط الجوية: 1013hpa

الرياح: غربية سرعتها 25 كلم في الساعة، تنشط لتصل ظهراً الى 45 كلم في الساعة.