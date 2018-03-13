لبنان يراقب المناورات الإسرائيلية.. “الحرب المقبلة ستندلع على 3 جبهات”!

تحت عنوان “لبنان يراقب المناورات الإسرائيلية” كتب علي داود في صحيفة “الجمهورية”: “تتواصل المناورات والتدريبات الإسرائيلية على الحدود الدولية من إسرائيل الى لبنان فالجولان بمشاركةِ قواتٍ من “المارينز”، وهي تدريباتٌ جوّية وبرّية وبحريّة سوف تستمرّ حتى الأسبوع المقبل، علماً أنها تحاكي نشوبَ حربٍ ضدّ إسرائيل من لبنان وغزة وسوريا دفعةً واحدة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أنّ “المناورات هذه تأتي بعد مرور 4 أشهر على مناورات مماثلة كانت نفّذتها إسرائيل في الحدود المقابلة للبنان وإسرائيل وسوريا لرفع هيبة جيشها واستعدادها لنشوب حرب ضدها على الحدود اللبنانية وغزة من فلسطين والجولان من سوريا دفعة واحدة، لذلك فإنّ الجيش اللبناني و”اليونيفل” و”حزب الله” في الجنوب علموا من خلال قنوات خاصة باستعداد إسرائيل لهذه المناورات”.

وأشارت الى أنّ “هذه المناورات والتدريبات ستحاكي جهوزيةً إسرائيلية في الدفاع المشترك عن حدودها في حال تعرّضها لحرب شاملة على جبهات موازية عدة، في الجنوب من قطاع غزة وفي الشمال من سوريا ولبنان وحتى إيران، تُطلق خلالها آلاف الصواريخ والقذائف. وسيكون على إسرائيل أن تتصدى لها دفاعاً عن الجبهة الداخلية”.

وقالت المصادر إنّ “إسرائيل التي تقرع طبول الحرب مع لبنان عاجزةٌ عن خوضها راهناً ضد لبنان لأنها لن تكون نزهة إنما ستجرّ الويلَ على اسرائيل التي تعيش احتقاناً سياسياً جرّاء تنامي قوة “حزب الله” الصاروخية، ما يعني حتماً أنّ إقدام إسرائيل على أيّ حماقة عسكرية لن تكون سهلةً خصوصاً وأنّ “حزب الله” بات أقوى، وسبق أن أفشل العدوان الإسرائيلي في تموز من العام 2006 على لبنان، وهو قادر اليوم على إفشال أيِّ مخطّط عسكري اسرائيلي، واستنفاره هو لمواجهة احتمالات أيّ عدوان أو أيّ طارئ من جهة إسرائيل”.

المصدر: الجمهورية