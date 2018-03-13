مرشحو الانتخابات من الأكبر الى الأصغر سناً

بدا لافتاً توافد عدداً من الشباب والشابات الى خوض معركة الانتخابات النيابية، بالرغم من سيطرة الأحزاب الكبرى على عملية تأليف اللوائح، لكن في المقابل دفع العديد من الشخصيات التاريخيّة في الحياة السياسية ال​لبنان​ية إلى إعادة الترشح بالرغم من تقدمها في السن.

في هذا السياق, وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”, ان المرشح الأكبر سناً في الإنتخابات المقبلة في فئة الرجال هو النائب السابق مخايل الضاهر(1928)، الذي يخوض المعركة الإنتخابية عن المقعد الماروني في دائرة عكار، أما عن فئة النساء تبرز المرشحة جيلبرت زوين المرشحة عن المقعد الماروني في كسروان. في حين أن المرشح الأصغر سناً هو محمد شاتيلا (1992)عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية.

اضافة إلى شاتيلا، تبرز المرشحة غولاي الأسعد عن أحد المقاعد السنية الثلاثة في دائرة عكار، من مواليد (1992)، وهي الأصغر سناً عند الإناث.

المصدر: ليبانون ديبايت