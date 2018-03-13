هكذا سيكون طقس أحد الشعانين

أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في 15 و 16 آذار الجاري، مشيرة إلى ان طقس الشعانين سيكون مستقرا ربيعيا معتدلا.

إليكم طقس الأيام المقبلة:

الاربعاء 14/ 3/ 2018: طقس ربيعي مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 17 درجة بقاعاً و23 درجة ساحلاً.

الخميس 15/ 3/ 2018: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 14 درجة بقاعاً و 21 درجة ساحلاً – احتمال ضئيل لامطار متفرقة خفيفة.

الجمعة 16/ 3/ 2018: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 13 درجة بقاعاً و 20 درجة ساحلاً – احتمال ضئيل لامطار متفرقة خفيفة.

السبت 17/ 3/ 2018: طقس ربيعي مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 20 درجة بقاعاً و24 درجة ساحلاً.

الاحد 18/ 3/ 2018: طقس ربيعي مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 20 درجة بقاعاً و24 درجة ساحلاً.