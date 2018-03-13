والدة زياد عيتاني: لن أسامح من أساء إلى ابني!

علّقت والدة زياد عيتاني على قرار إخلاء سبيل زياد عيتاني، وقالت في تصريح لـ”الجديد”: “مبروك لكل الشعب اللبناني وأشكر كل شخص وقف مع زياد لأنه بريء من الأساس”.

وأضافت: “زياد اليوم ولد من جديد ولن أسامح كل شخص أساء إليه ولديه حتى اليوم شك في براءته وعلى الدولة أن تنصف كل المظلومين”.

وشكرت والدة عيتاني كلّا من الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق وكذلك القضاء اللبناني وعلى رأسه القاضي رياض أبو غيدا”، وقالت: “لا علاقة للانتخابات النيابية بتبرئة زياد”.

وأضافت: “حتى لو لم يُخلَ سبيل زياد كنا سنقترع خلال الانتخابات لأن لا علاقة للموضوع بتوقيف ابني”.