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وصول الفنان زياد عيتاني إلى الطريق الجديدة وسط ترحيب من أبناء المنطقة وإطلاق المفرقعات النارية

منذ 3 ساعات
وكالات