الطقس سيتحول.. الحرارة الى انخفاض فماذا عن موعد تساقط الأمطار؟!

إليكم نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء.

الحالة العامة: طقس مستقرّ يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى ليل يوم الخميس حيث يصبح متقلباً محلياً.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل مع رياح ناشطة أحيانًا، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات بدءًا من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئياً وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، يتساقط بعض الرذاذ المتفرق شمال البلاد خلال الليل.

الجمعة: غائم جزئياً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة فجرًا خاصة شمال البلاد.