المشنوق: مرسوم العفو بات إقراره قريباً جداً

كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ “مرسوم العفو بات إقراره قريباً جداً”، مؤكداً أنّ “المسودّة الأولى انتهت وان شاء الله يكون إقرارها في السريع العاجل بعد جهد كبير بذله الرئيس سعد الحريري ووزراء المستقبل”.

وأكّد خلال لقاء مع آل الكردي في فندق “رامادا” أنّ “قانون الموازنة الذي حوّلته الحكومة إلى مجلس النواب أقرّ تعديل دوام نهار الجمعة بحيث أصبح يبدأ الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة الحادية عشرة ظهراً”.

وجدّد المشنوق دعوة اللبنانيين إلى التصويت بكثافة، متوجّهاً إلى الحاضرين بالقول: “هذه المرّة الانتخابات مفصلية، لأنّ من يمسك قرار بيروت يمسك قرار البلد كلّه، وكلّ صوت يشكّل فرقاً في الدفاع عن بيروت وأهلها، وكلّ تقاعس هو بمثابة التخلّي عن المدينة والتراخي في الدفاع عنها، وسيبدّد قرار المدينة”، مؤكداً أنّ “قرار التصويت هو جزء من حماية بيروت”. وتابع: “تصويت أهل بيروت يحدّ من سياسة قضم العاصمة، ويحدّ من قدرة الخصوم على إلغاء المدينة وأهلها، وإذا تركنا الملعب سيمسك الآخرون بقرارنا”.