لمن لفّق غبش تهمة العمالة مع اسرائيل أيضاً؟

إدّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على المقرصن الموقوف “إيلي غبش” في قضية جديدة منفصلة عن ملف الممثل زياد عيتاني-المقدم سوزان الحاج، وهي اقدامه على ارتكاب جرم “الإفتراء الجنائي والتزوير وتلفيق جرم التعامل مع اسرائيل بحق المعاون في الجيش اللبناني “إيفاك دغيم”، وأحاله الى قاضي التحقيق العسكري الأولّ رياض أبو غيدا وطلب استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهيّة بحقّه.

وعلم من مصدر قضائي أنّ غبش فبرك جرم التعامل مع اسرائيل للمعاون دغيم بسبب خلافات شخصية بين الأخير ووالد غبش وشقيقه، وقد أرسل تلك المعلومات المفبركة الى جهاز أمن الدولة ما أدّى الى توقيف المعاون أوّل مدّة 54 يوماً على جريمة لم يقترفها.

المصدر: لبنان24