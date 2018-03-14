منخفض آتٍ الى لبنان والرياح ستثور.. الطقس سيفاجئكم!

توقّع الأب إيلي خنيصر، المختصّ بأخبار الطقس أن تبدأ حالة من عدم الإستقرار وتهطل أمطار ساحلية بين الخميس ليلاً والجمعة ظهراً.

وفيما يلي نشرة الطقس ليوم الخميس:

ما زالت تغذية المنخفض الإيسلاندي لجنوب اوروبا مستمرة بدون انقطاع وتشهد معاكسة من الرياح الصحراوية في ليبيا والجزائر التي تتدفق من قيم ضغط مرتفعة نحو الشمال، ما يؤدي الى خسارة الخيرات في الشرق الأوسط.

بالمقابل يصل تأثير المنخفض الجوّي الذي يضرب شمال اليونان الى تركيا اعتباراً من صباح الخميس ومن المتوقع ان يطال الساحلَي السوري واللبناني بأمطار محلية تكون شبه غزيرة بين جونية وطرابلس، انّها حالة عدم استقرار ليس الاّ.

تتراجع درجات الحرارة يومَي الخميس والجمعة بسبب هبوب رياح غربية مصدرها جنوب اليونان، ومن ثمّ تنقلب السبت بعد الظهر الى جنوبية شرقية وجنوبية فتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، ويتحوّل الجوّ الى دافئ بامتياز.

حتى الساعة، ما زال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، بعيداً عن خيرات اوروبا، فالرياح المدارية الساخنة ستثور مع منخفض البحر الأحمر وستشمل الدول العربية كافة، وترفع درجات الحرارة، لدرجةٍ اننا لن نشعر “بآذار صاحب الحطبات الكبار” بل بأيار الدافئ والحار.

طقس يوم الخميس:

غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة.

الحرارة على الساحل: 19/14

على الجبال 1200 متر: 15/8

في البقاع: 16/9

الرطوبة: 70 الى 85%

الضغط الجوية: 1015hpa

الرياح: غربية تنشط بعد الظهر لتصل الى 40كلم في الساعة، بخاصة في عكار والبقاع.