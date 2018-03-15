أضخم طائرة تحطّ أواخر الجاري في بيروت.. ماذا قال فنيانوس؟

عقد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، بعد ظهر اليوم الخميس في مكتبه، اجتماعاً مع المديرية العامة للطيران المدني، تناول خلاله أوضاع المديرية والإدارة واستقبال الطائرة الإماراتية من طراز ايرباص A – 380 التي ستحط على أرض مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، عند العاشرة والنصف صباحاً في 29 الحالي للمرّة الأولى.

وأكّد فنيانوس أنّ “مطار رفيق الحريري الدولي جاهز لاستقبال هكذا أنواع من الطائرات على مدارجها في الحالات الطارئة، وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها لبنان طائرة ايرباص ضخمة تابعة لشركة طيران الإمارات”، مشيراً إلى أنّ “الطائرة تتألف من طابقين وتستوعب حوالي 600 راكب مع طاقمها”.