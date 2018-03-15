إليكم جديد دوام الإدارات العام.. ماذا عن يوم الجمعة؟

نشرت صحيفة “الجمهورية” نص العديلات التي أدرجت على الموازنة كما وردت الى المجلس النيابي للمناقشة والاقرار.

الرواتب ودوام العمل

• تعديل المادة 23 من القانون رقم 46/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور)

تعدّل المادة 23 من القانون رقم 46/2017 (لرفع الحد الادنى للرواتب والاجور) بحيث تصبح كما يلي: يعدل دوام العمل الاسبوعي من 32 ساعة الى 35 ساعة موزعة كما يلي:

ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة عشرة.

يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة.

الاسباب الموجبة: حيث ان دوام العمل وفقا للمادة 23 من القانون المعمول به حاليا اثار اشكالات ولبساً في تطبيقه لذلك جاء هذا الاقتراح”.