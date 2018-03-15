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إليكم جديد دوام الإدارات العام.. ماذا عن يوم الجمعة؟

منذ 26 دقيقة
الجمهورية

نشرت صحيفة “الجمهورية” نص العديلات التي أدرجت على الموازنة كما وردت الى المجلس النيابي للمناقشة والاقرار.

الرواتب ودوام العمل

• تعديل المادة 23 من القانون رقم 46/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور)

تعدّل المادة 23 من القانون رقم 46/2017 (لرفع الحد الادنى للرواتب والاجور) بحيث تصبح كما يلي: يعدل دوام العمل الاسبوعي من 32 ساعة الى 35 ساعة موزعة كما يلي:

ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة عشرة.

يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة.

الاسباب الموجبة: حيث ان دوام العمل وفقا للمادة 23 من القانون المعمول به حاليا اثار اشكالات ولبساً في تطبيقه لذلك جاء هذا الاقتراح”.