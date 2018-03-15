استمتعوا بالامطار في هذين اليومين.. الحرارة الى انخفاض تدريجي

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم صباحا مع رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية وتساقط امطار متفرقة. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من مساء الجمعة ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الجمعة حيث يصبح مستقرا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، يتحول تدريجيا، ابتداء من بعد الظهر، الى غائم مع تساقط امطار متفرقة.

الجمعة: غائم صباحا مع رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية وتساقط امطار متفرقة. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي ومحدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ابتداء من فترة بعد الظهر.

– درجات الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 16 درجة، في الارز من صفر الى 8 درجات، في الداخل من 4 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 12 و 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 80 %.

– حال البحر معتدل رارة سطح الماء 20 درجة.

– الضغط الجوي 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05:49 ساعة غروب الشمس: 17:45