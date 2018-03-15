الإفراج عن الناطق باسم أهالي الموقوفين الإسلاميين

أفرجت مديرية المخابرات في الجيش عن الناطق باسم أهالي الموقوفين الإسلاميين الشيخ أحمد الشمالي، بعد توقيفه صباح اليوم، الخميس، في منطقة ببنين – عكار، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24″ في الشمال.

وكانت دورية من مخابرات الجيش أوقفت صباح اليوم، الخميس، الشمالي في منطقة ببنين، وقد تمَّ تحويله إلى رئاسة فرع المخابرات في القبّة – طرابلس للتحقيق معه.

وعلى الفور، دعت لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين للاعتصام احتجاجاً على توقيف الشمالي، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، الخميس، عند مستديرة أبو علي في طرابلس.

وأكّد أحد الأهالي أنَّه لن يتمّ فكّ الاعتصام حتَّى الإفراج عن الشيخ الشمالي.

وطالبت اللَّجنة جميع السياسيين ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وكافة الحركات الإسلامية و”هيئة العلماء المسلمين” بـ”التدخل الفوري للإفراج عنه”.

ولاحقاً، أوضحت مصادر متابعة لـ”لبنان 24″ أنَّ اتصالات سياسية وأمنية واسعة تجري لإخلاء سبيل الشمالي، مشيرة إلى أنّه من المتوقَّع الانتهاء من الاستماع لإفادة الشمالي خلال ساعة لتتمَّ بعدها تخلية سبيله.

من جهة أخرى، أوضح مصدر عسكري لـ”لبنان 24″ أنَّه يجري الاستماع للشّمالي بخصوص عدَّة استفسارات وأسئلة وتوضيحات، مؤكّداً أنَّه وبعد الانتهاء منها وفي حال تبيَّن عدم وجود أيِّ مخالفات بحقِّه، ستتمّ تخلية سبيله فوراً.

المصدر: لبنان24