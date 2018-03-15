الطريق مقطوعة في هذه البلدة حتى المساء!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

ما يلي:

بتاريخ اليوم 15/3/2018، باشرت إحدى الشركات المتعهدة، بتنفيذ أعمال حفريات بهدف تمديد “قسطل” لمياه الشفة، عند مدخل بلدة عين الجديدة – طريق عاليه / ضهر البيدر (المسلك المتجه بقاعاً).

تستمر هذه الأعمال لغاية الساعة 18.00 من التاريخ ذاته، وستؤدي إلى منع المرور على مسرب واحد فقط من المسلك المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.