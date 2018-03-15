بالأسماء.. أب وأولاده حضّروا لعمليات انتحارية ضد الجيش!

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، اليوم، ستة قرارات إتهامية في جرائم إرهابية وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين والتخطيط للتفجير بواسطة احزمة ناسفة.

اتهم في القرار الاول: عبد الكريم حميد واولاده محمود وماجد وزينب بجرم الانتماء الى “داعش” والتحضير لعمليات انتحارية ضد الجيش في عرسال بواسطة تفجير احزمة ناسفة سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادتين 72 و73 اسلحة.

واتهم في القرار الثاني: السوري محمد خالد برو بجرم الانتماء الى “داعش” والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري وفي عرسال ضد الجيش اللبناني وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين سندا الى المواد 335 و549 و549/201 و569 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثالث كلا من اللبنانيين طارق محمد العبيد ورضوان احمد غازي العالي ومحمد احمد الشيخ بجرم الانتماء الى “داعش” والانتقال من وادي خالد للقتال في سوريا سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958.

واتهم في القرار الراابع السوري منذر محمود العطا بجرم القتال في القصير في سوريا سندا الى المواد المذكورة اعلاه.

واتهم في القرار الخامس السوري نادر خالد السيد ورفاقه بجرم الانتماء الى جبهة النصرة في عرسال سندا المواد المذكورة اعلاه.

واتهم في القرار السادس السوري ياسين العتر بجرم المشاركة في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين والانتماء الى تنظيم مسلح سندا الى المواد 334 و549 و549/201 و569 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 اسلحة.

وأحال صوان المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.