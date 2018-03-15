بالفيديو.. زوج سوزان الحاج يتحدث للمرة الأولى أمام عدسة الكاميرا

بعد 12 يوماً مرت على توقيف المقدم سوزان الحاج احتياطاً ويوم واحد على اصدار قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا مذكرة توقيف بحقها، خلال هذه الفترة آثر زوجها المحامي زياد حبيش الصمت، باستثناء تعليق واحد كتبه يوم أمس إثر صدور القرار بتوقيفها على حسابه الخاص “فيسبوك” جاء فيه: “ستبقين أرزة البيت الصامدة في وجه الاعاصير، تحية لك ولعنفوانك وكرامتك التي لن يستطيع احد النيل منها”.

والتعليق الأول ألحقه اليوم بمقابلة تلفزيونية مع قناة “الجديد” خلال تقرير بثته في نشرتها المسائية عن ملف “حبيش – عيتاني”، شدد فيها حبيش على أن كل العائلة متماسكة مع المقدم الحاج لو مهما حصل، وهم متأكدين من برائتها”.

وعن ما يقال عن تقديم عرض مالي لآل غبش من أجل “لفلفة” القضية، نفى ذلك نفيا قاطعاً، مشيراً إلى أنه “له ملىء الثقة بالقضاء العسكري”.

وحول ما أشيع عن لقاء جمع شقيقه النائب هادي حبيش بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود بمنزل عثمان من أجل “لفلفة” القضية، أجاب بأن “لا علم لديه بالموضوع نهائياً، مشيراً إلى أنه لو كان هناك أية محاولة لما كان وصل الملف إلى ما هو عليه اليوم”.

وتطرق حبيش إلى معاناة أولاده في المدرسة ، إلا أنه لفت إلى “أنهم أكبر من هذا الصراع ولديهم ما يكفي من الجرأة لتحمل الضغط الذي يمرون به، وبأنهم مستمدين هذه الجرأة من والدتهم المقدم الحاج”.

للإطلاع على المقابلة كاملة شاهد الفيديو: