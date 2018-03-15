توقيف المتحدّث باسم أهالي الموقوفين الإسلاميين

أوقفت دورية من مخابرات الجيش صباح اليوم، الخميس، الناطق بإسم أهالي الموقوفين الإسلاميين الشيخ أحمد الشمالي، في منطقة ببنين – عكار، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24″ في الشمال.

وقد تمَّ تحويله إلى رئاسة فرع المخابرات في القبّة – طرابلس للتحقيق معه.

وعلى الفور، دعت لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين للاعتصام احتجاجاً على توقيف الشمالي، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، الخميس، عند مستديرة أبو علي في طرابلس.

وأكّد أحد الأهالي أنَّه لن يتمّ فكّ الاعتصام حتَّى إطلاق سراح الشيخ الشمالي.

وطالبت اللَّجنة جميع السياسيين ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وكافة الحركات الإسلامية و”هيئة العلماء المسلمين” بـ”التدخل الفوري لإطلاق سراحه”.

(“لبنان 24” – الشمال)