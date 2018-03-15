لبنان ينتصر على إسرائيل بالنقطة B.. وهل تفك السعودية أسر الهبة؟

كتب ميشال نصر في صحيفة “الديار”: وسط معمعة الإنهماك السياسي بالاستحقاق الانتخابي من التحالفات الى اعلان اللوائح، توجهت الانظار الى العاصمة الايطالية التي تشهد اليوم انعقاد “روما 2” وما سينتج عنه من دعم للقوات المسلحة اللبنانية من جيش وقوى امنية في سياق التعهد الدولي في الحفاظ على الاستقرار، عشية انطلاق البحث في الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات، كما اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في موقف أراد منه “سيّد” بعبدا، إرسال إشارة مطمئنة الى المجتمع الدولي.

وفيما ينتظر صدور قرارات وتوصيات عن المؤتمر تعزز قدرات المؤسسات الأمنية كافة لا سيما منها الجيش الذي يطالب لبنان بتزويده باسلحة نوعية تمكنه من اداء دوره من خلال الاستراتيجية الدفاعية الوطنية الموعودة، كان لافتا اللقاء الذي جمع قائد الجيش العماد جوزاف عون برئيس اركان الدفاع الايطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو في مقر القيادة العسكرية، والحفاوة التي استقبل بها من مضيفه، الذي شغل منصب قائد قاوات اليونيفيل في الجنوب، وربطته علاقات ممتازة بالقيادة العسكرية اللبنانية، وهو ملم بتفاصيل الوضع الجنوبي.

اللافت انه وفي الوقت الذي كان العماد عون يخطو خطواته نحو تحقيق انجاز المطلوب من روما 2، كانت قوة عسكرية مشتركة من الجيش واليونيفيل تنجح في تحقيق هدف في المرمى الاسرائيلي بعدما تبين كذب الادعاءات الاسرائيلية فيما خص النقطة B الحدودية والتي كانت تل ابيب تطالب بقسمة المسافة المختلف عليها بالنصف وهي مقدرة بعشرين مترا، اذ نجح لبنان في تثبيت وجهة نظره وفقا للخرائط والمستندات التي يملكها، حيث اكدت مصادر ميدانية ان اهمية تحديد هذه النقطة مهمة جدا في موضوع ترسيم الحدود البحرية.

روما 2 الذي سيشكل رافعة ودعما سياسيا للبنان واستقراره الذي يحرص المشاركون عليه، وسط منطقة تشهد مستجدات يومية، اكدت مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري اثارته لموضوع تعويم الهبة السعودية اثناء زيارته الاخيرة للرياض، بدون ان يحرز تقدما ملموسا، رغم الوعود بالخير التي سمعها، وهو ما يتلاقى مع ما سربته اوساط فرنسية عن ضغوط مورست على الرياض لفك اسر تلك الهبة وتسديد ثمن بعض العتاد الذي قاربت المصانع الفرنسية على انجازه لصالح الدولة اللبنانية وغالبيته بحري.

مصادر مواكبة للتحضيرات التي سبقت اشارت الى ان اليابان ابلغت الجهات المنظمة عزمها تقديم مساعدات لقوى الامن الداخلي، باعتبار ان الخطة الخمسية التي تقدمت بها قيادة الجيش تستلزم مبالغ كبيرة، حيث يجب دراسة اولوياتها وتقسيم تنفيذها وفقا لحجم المساعدات المقدمة، رغم المخاوف من ان تعمد بعض الدول الى العرقلة لاهداف سياسية تتعلق إستمرارية الإستقرار في لبنان بعد العملية الانتخابية وشكل الحكومة التي سيتم تأليفها بعد الإستحقاق الإنتخابي.

(ميشال نصر – الديار)