هذا ما ستشهده “صخرة الروشة” السبت المقبل

بالتعاون مع بلدية بيروت ستضيء سفارة الإمارات إحدى معالم بيروت المتمثلة بصخرة الروشة بشعار مبادرة “صنّاع الأمل”، كما بالإعلان الرسمي الذي أطلقه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقد تمّ تحديد يوم السبت المقبل لإقامة هذا العرض الحيّ الذي يستمر من الساعة 6 مساء حتى الساعة 12 مساءً على “الرصيف البحري- الروشة”، بحضور سفير الإمارات حمد سعيد الشامسي ومحافظ البلدية زياد شبيب ورئيس البلدية جمال عيتاني، وذلك لما تحمله هذه الخطوة من معانٍ وقيم تكرس عمق الأواصر والروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقيين.

وتعتبر مبادرة “صنّاع الأمل” المبادرة الأكبر عربياً من نوعها، وهي مخصصة للإحتفاء بأصحاب العطاء في الوطن العربي وتهدف إلى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية، التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الناس من دون مقابل، ونشر الأمل وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاؤل، وتكريس واقع أفضل في حياة الناس من حولهم، وصناعة الفرق في حياة الناس.