اسبوعٌ دافئ ومغبرّ بانتظارنا والحرارة ستلامس الـ 29.. ماذا عن طقس أحد الشعانين؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الأمطار تنحسر عن لبنان وسوريا التي تساقطت بشكل متفرّق ظهر اليوم الجمعة ويتحول الطقس صباح يوم السبت الى دافئ، اذ من المنتظر ان تتمدّد كتلة مدارية دافئة اعتباراً من صباح الأحد وتسبب بارتفاع درجات الحرارة في الشرق الأوسط بخاصة في سوريا والأردن تترافق مع غبار بالأجواء بنسب متفاوتة.

إذاً طقس السبت سيكون مشمسا الى قليل الغيوم ، الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و 14 ليلاً، في البقاع: 18 نهاراً و 10 ليلاً، على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 9 ليلاً، الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها 15 كلم في الساعة.

تنقلب الى جنوبية شرقية دافئة صباح الأحد بسبب ارتفاع الضغط فوق شبه الجزيرة العربية وانخفاض في الضغط الجوي فوق اليونان الى 1003hpa، فترفع درجات الحرارة بشكل قياسي لتصل الى 25 ساحلاً و 23 بقاعاً، الرطوبة: 65 الى 70%K الضغط الجوي: 1017hpa.

لا امطار طيلة اسبوع وطقس أحد الشعانين مشمس ودافئ ساحلاً ومعتدل جبلاً وبقاعاً.