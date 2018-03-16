بالفيديو.. تصرّف صادم وغير لائق من عنصر أمني!

عقصة الى كل مخالف لابس بدلة.قام عنصر من جهاز الامن العام صباح اليوم وبالقرب من مبنى ال TVA وبسبب ركن احد المواطنين سيارته من نوع رانج روفر بطريقة اغلقت عليه جزء من الطريق، قام بتجريح الرانج 380 درجة بواسطة مفك براغي كان يحمله قبل ان يعمد الى نزع البالفات من دواليب الرانج ويصعد الى سيارته ويقود بعيدا وكأن شيئا لم يكن..ما هو رأي ضباط الامن العام؟الا يعلم هذا العنصر ان البذة لها هيبة ورهبة تمنع مرتديها من "البلطجة" على المواطنين؟وينيه الدولة؟ الفيديو يظهر جزء فقط مما حدث وبعد ان قام بتجريح سيارة الرانج.

Publié par ‎وينيه الدولة‎ sur vendredi 16 mars 2018