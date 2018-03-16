تاجر مخدرات انتقل من صبرا للإقامة في عاليه.. وهذا ما حصل!

توافرت معلومات لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول انتقال أحد المطلوبين الخطرين ع. ع. (مواليد عام 1979، لبناني) للإقامة في مدينة عالية بدلاً من إقامته السابقة في محلة صبرا – بيروت، حيث كان ينشط في تجارة المخدرات.

بتاريخ 13/3/2018 وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة المذكورة من توقيفه في شارع البساتين – عاليه، وضبط بحوزته /4/ أجهزة خلوية ومبلغ مالي.

وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /21/ مذكرة عدلية وخلاصات أحكام بجرائم مخدرات، سبعة منها بأحكام مؤبدة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.