تعميم هامّ عن مصرف لبنان حول القروض السكنية

حصلت قناة “الجديد” على نسخة من تعميم صدر عن مصرف لبنان يوم امس اعلن فيه ان كل الطلبات الخاصة بالقروض السكنية والتي حصلت على الموافقة من المصارف المعنية سيتم تنفيذها.