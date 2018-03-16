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Onlylebanon.Net

تعميم هامّ عن مصرف لبنان حول القروض السكنية

منذ 2 ساعتين
وكالات

حصلت قناة “الجديد” على نسخة من تعميم صدر عن مصرف لبنان يوم امس اعلن فيه ان كل الطلبات الخاصة بالقروض السكنية والتي حصلت على الموافقة من المصارف المعنية سيتم تنفيذها.