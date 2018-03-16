جنبلاط: الغوطة مقابل عفرين

شدد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” على أن “قد تكون مأساة الشعب السوري من أكبر المآسي التي عرفها التاريخ الحديث لما يسمى بالانسانية”، مشيراً إلى أن “ثماني سنوات من القتل بشتى انواع الاسلحة ،والتهجير والتدمير والخطف والاعتقال وما من احد يتحرك”.

ولفت إلى أن “ترك الشعب السوري أعزلاً تتصارع الدول على حسابه وتتفاوض على حسابه،اليوم الغوطة مقابل عفرين وغداً؟”.